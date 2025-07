Olympijská víťazka Čeng Čchin-wen sa na turnaji nepredstaví

New York 22. júla (TASR) - Na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open sa definitívne nepredstaví čínska tenistka Čeng Čchin-wen. Aktuálne šiesta hráčka rebríčka WTA absolvovala prednedávnom artroskopickú operáciu pravého lakťa.



Dvadsaťdvaročná držiteľka zlatej medaily zo ženskej dvojhry na olympijských hrách 2024 v Paríži si naposledy zahrala na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V prvom kole nestačila na Češku Kateřinu Siniakovú.



„V predchádzajúcich mesiacoch som prežívala neustálu bolesť v pravom lakti počas tréningov a zápasov. Aj napriek rôznym liečbam nikdy nezmizol diskomfort. Po konzultácii sme sa rozhodli pre operáciu, ktorá je najlepším riešením tejto záležitosti. Mám za sebou úspešnú operáciu, v najbližších týždňoch a mesiacoch ma čaká rehabilitácia,“ citovala agentúra AP vyjadrenie Čchin-wen na sociálnych sieťach.



V predbežnom pavúku ženskej dvojhry ju nahradí Francúzka Leolia Jeanjeanová. US Open štartuje 24. augusta.