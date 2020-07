Olympijská víťazka Dahlmeierová zatiaľ neuvažuje nad trénerstvom

Berlín 18. júla (TASR) - Bývalá nemecká biatlonistka Laura Dahlmeierová sa ešte nerozhodla, či sa v budúcnosti rozdelí o svoje skúsenosti s ďalšou generáciou. Sedemnásobná majsterka sveta a dvojnásobná olympijská víťazka ukončila kariéru vlani vo veku 25 rokov, no nad trénerstvom zatiaľ neuvažuje.



"Naozaj neviem, či by som to chcela robiť. Mám veľa skúseností, ale zatiaľ je priskoro a nemám tieto ambície," povedala podľa agentúry DPA Dahlmeierová, ktorá má však jasno v tom, ako by potenciálnu trénerskú kariéru rozbehla: "Určite by som chcela začať pri mládeži. Nemyslím si, že je správne začínať hneď vo vrcholovom športe."