Olympijská víťazka Leeová uviedla, že bola obeťou rasistického útoku

Los Angeles 12. novembra (TASR) - Úradujúca olympijská šampiónka vo viacboji športových gymnastiek Sunisa Leeová uviedla, že bola nedávno obeťou rasovo motivovaného útoku. S priateľmi čakala v Los Angeles na taxík, keď okolo prešlo iné auto, ktorého pasažieri na ňu kričali hanlivé slová a hornú končatinu jej zasiahli slzotvorným plynom.



"Bola som neskutočne vytočená, ale nemohla som proti tomu nič urobiť, lebo rýchlo zdrhli. Mám reputáciu, takže je ťažké niečo spraviť, nechcela som sa dosť do problémov. Len som to nechala plynúť," vyznala sa pre portál PopSugar 18-ročná Američanka, ktorá má pôvod v ázijskej etnickej skupine Hmongovia.



Leeová na OH v Tokiu získala okrem zlata vo viacboji aj striebro v tímovej súťaži a bronz na bradlách, pripomenula agentúra AFP.