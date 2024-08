Olympijská vlajka je už v dejisku ďalšej olympiády: Pristála v USA

Los Angeles 13. augusta (TASR) - Olympijské hry už sú definitívne v rukách Los Angeles. Do "mesta anjelov" z Paríža oficiálne dorazila olympijská vlajka v sprievode primátorky Karen Bassovej.



S Bassovou do kalifornskej metropoly prileteli skokanka do vody Delaney Schnellová, skejtbordista Tate Carew a ďalší americkí športovci a funkcionári. Na letisku ich privítal guvernér Kalifornie Gavin Newsom. Primátorka po príchode pripustila, že organizátori OH v Paríži nastavili latku vysoko. "Cítim obrovskú hrdosť a zodpovednosť. Máme Hollywood, takže očakávam veľa magických príležitostí," citovala z vyhlásenia Bassovej agentúra Reuters.



Los Angeles bude organizovať novodobé OH tretíkrát v histórii, rovnako ako Paríž. Predtým ich hostilo v rokoch 1932 a 1984.