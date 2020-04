Bach vo svojom posolstve: Každá kríza sa stáva príležitosťou

Bratislava 30. apríla (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach rozoslal olympijskému hnutiu posolstvo, v ktorom zdôraznil, že športový svet čakajú v blízkej budúcnosti nové výzvy. Hoci v súčasnosti nikto nevie, ako bude vyzerať post-koronavírusový svet, podľa Bacha je jasné, že pravdepodobne nikto nebude môcť pokračovať v jednotlivých činnostiach či pri organizácii podujatí tak, ako sa plánovalo pred krízou.



Šéf MOV sa vo svojom posolstve venuje výzvam, ktoré pre hnutie priniesla pandémia nového koronavírusu a ochorenia COVID-19. Takisto formuluje postoj MOV k rôznym problémom a k obrovskému významu športu pre spoločnosť. "Čelíme bezprecedentnej výzve – organizovaniu preložených olympijských hier. Je to po prvý raz v našej dlhej olympijskej histórii a predstavuje to nesmiernu úlohu pre MOV, našich japonských partnerov a priateľov, aj pre všetkých členov našej olympijskej komunity. Táto nová situácia si vyžaduje našu solidaritu, kreativitu, odhodlanie a flexibilitu. Všetci budeme musieť prinášať obete a robiť kompromisy. Mimoriadne podmienky si vyžadujú mimoriadne riešenia. Každý z nás musí urobiť svoju časť, vrátane MOV," tvrdí Bach.



MOV už oznámil, že podľa platnej zmluvy bude znášať svoj diel zodpovednosti za réžiu a svoj podiel nákladov za preložené olympijské hry v Tokiu. Z dôvodu pandémie koronavírusu sa uskutočnia v novom termíne - 23. júla až 8. augusta 2021. "Hoci je ešte príliš skoro na vyčíslenie presných súm, už vieme, že pôjde o stovky miliónov dolárov. Preto musíme preskúmať a prehodnotiť všetky služby, súvisiace s preloženými hrami," citoval Bacha web olympic.sk. "Ako okamžité opatrenie sme už rozšírili všetky olympijské granty pre národné olympijské výbory na pokrytie ich nákladov na prípravy na OH. To zahŕňa aj granty pre 1600 olympijských štipendistov z radov športovcov z celého sveta, aj z Olympijskému tímu utečencov."



V súvislosti s OH bola vytvorená spoločná akčná jednotka s názvom "Tu ideme", ktorá stanovila priority a manažérsku stratégiu tak, aby preložené hry mohli úspešne zvládnuť: "Tieto priority v prvom rade zahŕňajú utvorenie bezpečného prostredia pre zdravie všetkých účastníkov. Spoliehame sa na rady Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), súvisiace s prispôsobením organizácie masových podujatí." Svet má podľa Bacha unikátnu príležitosť premeniť oslavu preložených OH na festival jednoty ľudstva a symbol ľudskej pružnosti pri prekonaní koronakrízy. "V súčasnosti nikto nevie, ako bude vyzerať post-koronavírusový svet. Je však jasné, že pravdepodobne nikto z nás nebude môcť pokračovať v jednotlivých činnostiach či pri organizácii podujatí tak, aby sa plánovalo pred krízou. V tomto kontexte administratíva MOV posudzuje rozpočet MOV a priority. Onedlho sa jej správou bude zaoberať exekutíva MOV."



Koronakríza bude mať podľa neho pre celý svet obrovský ekonomický i spoločenský dopad. "Oprávnene môžeme predpokladať, že v post-koronavírusovej spoločnosti bude verejné zdravie hrať oveľa významnejšiu rolu. Šport a fyzické aktivity veľmi prispievajú k zdraviu. Predstavujú možno najlacnejší prostriedok pre zdravú spoločnosť," povedal Bach. MOV už pripravuje nové memorandum o porozumení s WHO. "Môžeme zdôrazniť význam športu pre inklúziu a integráciu. Niekedy je šport jedinou aktivitou, ktorá spája ľudí bez ohľadu na ich spoločenské, politické, náboženské, alebo kultúrne zázemie. Šport je skutočný tmel, držiaci spoločnosť pohromade. Táto inkluzivita je ešte dôležitejšia v spoločnosti inak hlboko rozdelenej." MOV sa bude takisto zaoberať tým, či a akým spôsobom sa dá akcelerovať odozva na klimatické zmeny. "MOV ako organizácia je už uhlíkovo neutrálna, a takisto by mali byť aj olympijské hry v Tokiu. Náš nový cieľ je dosiahnuť, aby organizácia aj olympijské hry boli klimaticky pozitívne už pred rokom 2030."



Bach v tejto súvislosti navrhuje širokú debatu medzi všetkými pod vedením exekutívy MOV a zasadnutia MOV: "Už starovekí Gréci, ktorým vďačíme za olympijské hry, vedeli, že každá kríza sa stáva príležitosťou. Využime túto príležitosť, aby sme jednotne a kreatívne vyšli z tejto krízy ešte silnejší ako predtým. Post-koronavírusový svet bude potrebovať šport, a my sme pripravení prispieť k tomu, aby bol tvarovaný podľa našich olympijských hodnôt."