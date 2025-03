Coventryová môže podľa Bacha prekonať očakávania: Je na ne zvyknutá

Costa Navarino 21. marca (TASR) - Nová prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová je vo svojej funkcii schopná prekonať očakávania afrického kontinentu. Na adresu čerstvo zvolenej Zimbabwčanky to povedal jej predchodca Thomas Bach.



Ministerku športu africkej krajiny a dvojnásobnú olympijskú víťazku v plávaní zvolili vo štvrtok na 144. zasadnutí MOV v gréckom meste Costa Navarino už v 1. kole. Stala sa historicky prvou ženou na čele výboru a prvým prezidentom z Afriky. "Je zvyknutá žiť s očakávaniami. Pomáha aj to, že ste športovcom. Vďaka tomu viete, ako sa vyrovnať s vysokými očakávaniami a že je to tlak len v prípade, ak sú to vaše vlastné očakávania. Ak máte jasné smerovanie, čo ona má, nepochybujem, že sa dokáže s týmito očakávaniami vyrovnať a môže dokonca prekonať tie, ktoré do nej vkladá Afrika," uviedol Bach na piatkovej tlačovej konferencii MOV.



Olympijský víťaz v šerme z Montrealu 1976 odovzdá Coventryovej úrad 23. júna. Dovtedy sa so svojou nasledovníčkou niekoľkokrát stretne a ak sa budú ich názory v niektorých rozhodnutiach líšiť, podľa vlastných slov uprednostní tie jej. Sedemdesiatjedenročný Nemec bol na čele MOV od roku 2013 a na otázku, čo bude robiť ďalej, odpovedal: "Teším sa na sledovanie športu bez zodpovednosti za to, čo sa deje na ihrisku aj mimo neho. Premýšľal som o golfe, ale videl som veľa svojich priateľov ho hrať a zrazu ich nezaujímalo nič iné. Uvidíme, budú tam nejaké hory, boj s váhou a užívanie si prírody. No najprv sa zúčastním na finálovom zápase Ligy majstrov v Mníchove. Dúfam, že Bayern doma konečne vyhrá."



Pred novou prezidentkou stojí niekoľko výziev. Jednou z nich bude otázka návratu ruských športovcov na olympijskú scénu a hovorí sa aj o historicky prvej olympiáde v Afrike. Štyridsaťjedenročná Coventryová, ktorá pre Zimbabwe získala sedem z ôsmich olympijských medailí, sa už stretla s tvrdeniami, že nie je úplnou reprezentantkou Zimbabwe či Afriky, pretože je bielej pleti. "Narodila som sa tam ja, moja mama aj stará mama. Nemám žiadne väzby na inú krajinu okrem Zimbabwe," reagovala bývalá plavkyňa.