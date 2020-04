Hľadá sa nový termín olympijského festivalu mládeže v B.Bystrici

Banská Bystrica 29. apríla (TASR) - Na určení nového termínu XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici sa stále pracuje, definitíva padne už čoskoro. Nový dátum hľadajú predstavitelia Európskych olympijských výborov (EOV) spoločne so zástupcami európskych športových federácií a organizačného výboru.



Pôvodne sa EYOF v Banskej Bystrici mal konať od 25. do 31. júla 2021, po presune olympijských hier v Tokiu o dvanásť mesiacov neskôr na obdobie od 23. júla do 8. augusta 2021 sa dostali obe podujatia do termínovej kolízie. EOV už začali hľadať nový dátum pre EYOF, stále je však ešte veľmi skoro hovoriť o definitíve. Športové kalendáre sa po prerušení súťaží a pretekov vinou šírenia vírusu SARS-CoV-2 a choroby COVID-19 v týchto týždňoch len začínajú upravovať a dávať dokopy, mnohé podujatia sa presúvajú na nasledujúce mesiace či dokonca aj roky. Svetové hry v neolympijských športoch v Birminghame už napríklad z júla 2021 presunuli na júl 2022, rovnako aj majstrovstvá sveta v atletike v americkom Eugene sa namiesto roka 2021 uskutočnia až v ďalšom. Aj v prípade XVI. EYOF sa ako najpravdepodobnejší variant ukazuje presun na rok 2022.



"Európske olympijské výboru konzultujú situáciu s európskymi športovými federáciami, ktorých športy sú v programe EYOF, a hľadajú najlepšiu možnosť pre nový dátum EYOF. S federáciami máme konštruktívny dialóg a som stopercentne presvedčený, že v roku 2022 bude na Slovensku excelentné podujatie," uviedol v tlačovej správe športový riaditeľ EOV Peter Brüll.