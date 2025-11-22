Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Olympijské hry 2028 v Los Angeles budú mať komerčné názvy dejísk

Ide o nový zdroj príjmov pri organizácii a napĺňaní rozpočtu finančne náročného podujatia.

Autor TASR
Los Angeles 22. novembra (TASR) - Organizátori letných olympijských a paralympijských hier 2028 v Los Angeles môžu uzatvárať dohody ohľadne komerčných názvov jednotlivých dejísk. Doteraz Medzinárodný olympijský výber (MOV) zakazoval mená spoločností v názvoch arén a štadiónov počas hier.

Ide o nový zdroj príjmov pri organizácii a napĺňaní rozpočtu finančne náročného podujatia. V piatok sa dohodli organizátori so spoločnosťou Intuit na ponechaní názvu haly, v ktorej sa uskutočnia basketbalové duely. Volejbalové turnaje sa odohrajú v Honda Centre, Comcast zastreší centrum squashu v Universtal Studios. Tieto dejiská tak aj počas hier budú môcť používať svoje terajšie názvy.

„Ako organizátor máme eminentný záujem nielen o úspech olympijských hier, ale aj o ochranu našich daňových poplatníkov. S tempom príjmov som si istý, že tieto hry budú po finančnej stránke úspešné a zanechajú obrovské benefity ďalším generáciám obyvateľov Los Angeles,“ prezradil výkonný riaditeľ významných podujatí v Los Angeles Paul Krekorian pre The Athletic.

Organizácia hier v Los Angeles vyjde odhadom na sedem miliárd amerických dolárov, až 19 dočasných dejísk môže mať komerčný názov. Šéf organizačného výboru Casey Wasserman pochválil pilotný projekt, ktorý môže pomôcť k vybudovaniu nového komerčného modelu pri organizácii olympijských hier.
