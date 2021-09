Olympijské hry sú čoraz digitálnejšie, prioritná je aj bezpečnosť

Tokio 2. septembra (TASR) - Olympijské hry v Tokiu boli najdigitálnejšie v histórii. Význam technológií stúpol aj v dôsledku pandémie koronavírusu, pre ktorú sa rovnako ako prebiehajúce paralympijské hry konali bez prítomnosti divákov na športoviskách. Fanúšikovia i médiá mali informácie o výsledkoch k dispozícii už do troch desatín sekundy po ich oznámení, pričom hlavné dátové centrum spoločnosti Atos, ktorá ich digitálne zabezpečuje, nebolo v japonskej metropole, ale v tisícky kilometrov vzdialenej Barcelone.



Počas OH 2020 fungoval systém riadenia celej logistiky plne na diaľku z "cloudu", vďaka čomu nebude potrebné celú infraštruktúru fyzicky presúvať zakaždým na nové miesto a už teraz sa na rovnakom mieste chystajú na ZOH 2022 v Pekingu. Na podujatie sa vydalo približne 300.000 akreditácií pre športovcov, funkcionárov, médiá či dobrovoľníkov. Každá z nich bola vystavená na mieru a zodpovedala presne úlohe akreditovaného. Slúžila tiež ako priepustka na miesta, kam sa akreditovaný účastník potreboval dostať, aj ako víza na vstup do organizátorskej krajiny. Tímy odborníkov okrem toho zabezpečovali kybernetickú bezpečnosť hier. Podľa štatistiky z OH 2016 sa v Riu de Janeiro každú sekundu stalo vyše 300 bezpečnostných incidentov, ktoré bolo potrebné vyriešiť. Ak by sa OH prirovnali k firme, tak je to podnik s pobočkami na 37 miestach s 200-tisíc zamestnancami a s viac ako 4 miliardami zákazníkov.



"V tejto bezprecedentnej dobe je podpora a dôvera našich celosvetových partnerov dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Sme radi, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou Atos, ktorá je náš sprievodca v období veľkej digitálnej transformácie, a poskytuje nám kľúčové digitálne platformy, na ktoré sa pri usporadúvaní olympijských hier spoliehame," povedal prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach.



Bezpečnosť bude po paralympiáde prioritou aj na na ZOH 2022 v Pekingu a na OH 2024 v Paríži. Tam chcú navyše organizátori dosiahnuť ešte ekologickejšie a udržateľnejšie hry šetrením energie a znížením uhlíkovej stopy olympiády. "Pandémia ochorenia COVID-19 postavila mnohé výzvy aj pred Medzinárodný paralympijský výbor (MPV), nemalou bolo aj samotné odloženie o rok. Aj zásluhou partnerov sa nám podarilo presunutie komplexne zabezpečiť," zdôraznil prezident MPV Andrew Parsons.