Olympijské hry v Tokiu nebudú v plánovanom termine, tvrdí Pound

Washington 23. marca (TASR) - Olympijské hry v Tokiu sa neuskutočnia v plánovanom letnom termíne. Vyhlásil to dlhoročný člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Dick Pound v rozhovore pre americký denník USA Today.



"Olympijské hry v Tokiu sa 24. júla nezačnú, toľko viem. Na základe informácií, ktoré má MOV k dispozícii, sa rozhodlo o odklade," tvrdí Pound, podľa ktorého zatiaľ ďalšie kroky nie sú známe. MOV ich ale údajne oznámi už v krátkom čase. Podľa Pounda by sa mali hry odložiť na rok 2021. "Pôjde to postupne. Odložíme to a začneme sa zaoberať všetkými dôsledkami, ktoré budú obrovské."



MOV v reakcii pre agentúru SID označil Poundove výroky za názor jednotlivca. Hovorca MOV trvá na nedeľňajšom stanovisku organizácie, že rozhodnutie o prípadnom odklade hier padne v priebehu štyroch týždňov. "Každý člen MOV má právo po svojom interpretovať včerajšie rozhodnutie exekutívy," uviedol hovorca.



Kanaďan Pound je člen MOV od roku 1978. Bol prvým šefom Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) i viceprezidentom MOV. OH 2020 v Tokiu by sa mali podľa pôvodného plánu uskutočniť v termíne 24. júla až 9. augusta. Organizátori OH ale už v nedeľu večer oficiálne potvrdili, že pracujú na možnom odložení súťaží.



Celosvetovo bolo v pondelok večer v 195 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 373-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu 16.318 osôb.