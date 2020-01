Krasokorčuliarka po páde pred hrami mládeže je stabilizovaná

Lausanne 9. januára (TASR) - Tridsaťpäťročná krasokorčuliarka, ktorá spadla počas nácviku štvrtkového otváracieho ceremoniálu zimných olympijských hier mládeže v Lausanne, je v stabilizovanom stave. Podľa tamojšej polície išlo o 35-ročnú Rusku žijúcu v Nemecku. Počas vystúpenia sa mala pohybovať vo vzduchu pomocou závesných lán, pre dosiaľ nezistený dôvod však spadla z výšky päť metrov na ľadovú plochu štadióna Vaudoise Arena.



Polícia udalosť vyšetruje, športovkyňu hospitalizovali v stredu so život ohrozujúcimi zraneniami. "Sme veľmi smutní z toho, čo sa stalo a sledujeme vývoj jej stavu. Sme v úzkom kontakte s nemocnicou a organizačným výborom," citovala agentúra AP stanovisko prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha. Šéfka organizačného výboru hier Virginie Faivreová avizovala menšiu zmenu otváracieho ceremoniálu a uistila, že obeť má špičkovú starostlivosť: "Všetkých sa nás to dotklo. Športovkyňa sa nachádza v miestnej univerzitnej nemocnici, ktorá patrí medzi desať najlepších zdravotníckych zariadení na svete."



Zimné olympijské hry mládeže sa začnú vo štvrtok a potrvajú do 22. januára.