Kuvajtskí športovci budú môcť štartovať na Olympiáde v Tokiu

Kuvajt 5. júla (TASR) - Kuvajtskí športovci budú môcť štartovať na OH 2020 v Tokiu. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) totiž zrušil suspendáciu Kuvajtského olympijské výboru (KOV), ktorú uvalil pred štyrmi rokmi pre zasahovanie vlády do záležitostí športu.



Rozhodnutie MOV prišlo necelý týždeň po tom, ako sa novým prezidentom KOV stal Šejk Fahad Nasser Sabah Ahmad Al Sabah. Ten sa zaviazal, že po jeho zvolení do funkcie príde k prijatiu nového štatútu pre športové kluby a federácie. Informovala o tom agentúra AP.