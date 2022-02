Medzinárodný olympijský výbor odsúdil porušenie olympijského prímeria

Lausanne 24. februára (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vo štvrtok ostro odsúdil vojenskú inváziu na územie Ukrajiny. Rusko ňou podľa MOV porušilo olympijské prímerie. To sa začalo 28. januára, teda sedem dní pred otváracím ceremoniálom ZOH v Pekingu, a potrvá do 20. marca, keď uplynie týždeň po skončení zimných paralympijských hier.



"Sme hlboko znepokojení bezpečnosťou olympijskej komunity na Ukrajine," citovala agentúra DPA z oficiálneho vyhlásenia MOV. "V krajine máme pracovnú pozorovateľskú skupinu, ktorá by mala koordinovať aj humanitárnu pomoc pre tamojších športovcov a funkcionárov."



Ruská federácia je už tretíkrát za predchádzajúcich 14 rokov súčasťou ozbrojeného konfliktu v období olympijského prímeria, ktoré má korene už v starovekých antických hrách. Pred začiatkom OH 2008 v Pekingu vypukla vojna medzi Ruskom a Gruzínskom v Južnom Osetsku. K anexii polostrova Krym došlo o necelých šesť rokov neskôr na sklonku ZOH 2014 v Soči, ktoré boli pre krajinu domáce.