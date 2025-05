VIDEO: Na valnom zhromaždení olympijského výboru udelili 23 ocenení

Prehľad výročných ocenení a vyznamenaní SOŠV



VÝROČNÉ OCENENIA SOŠV ZA ROK 2024



TROFEJ SOŠV



KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV







MUŽSKÝ ŠPORTOVÝ VÝKON ROKA



MATEJ BEŇUŠ (vodný slalom)







ŽENSKÝ ŠPORTOVÝ VÝKON ROKA



GABRIELA GAJANOVÁ (atletika)







TÍMOVÝ VÝKON ROKA:



ŽENSKÝ ENDURO TÍM SR (motocyklový šport)







MUŽSKÝ VÝKON ROKA V NEOLYMPIJSKEJ DISCIPLÍNE:



ONDREJ HÚSERKA (horolezectvo - in memoriam)







ŽENSKÝ VÝKON ROKA V NEOLYMPIJSKEJ DISCIPLÍNE:



KRISTÍNA JURICOVÁ (fitnes)







VÝKON ROKA V MIEŠANEJ NEOLYMPIJSKEJ DISCIPLÍNE:



MATEJ ŠTEC A ELENA POPOVA (tanečný šport)







TALENT ROKA – MUŽ:



ADAM HAGARA (krasokorčuľovanie)







TALENT ROKA – ŽENA:



EMA KAPUSTOVÁ (biatlon)







LAURA FRLIČKOVÁ (atletika)







VIKTÓRIA CHLADOŇOVÁ (cyklistika)







ŠPORTOVÉ SRDCE PRE SLOVENSKO:



MARTIN VACULÍK (motocyklový šport)







MUŽSKÁ TRÉNERSKÁ OSOBNOSŤ:



MARIÁN VAJDA (tenis)







ŽENSKÁ TRÉNERSKÁ OSOBNOSŤ:



KRISTÍNA MACKOVÁ (karate)







TRÉNER MLÁDEŽE:



JOZEF TOMÁNEK (džudo)







TRÉNERKA MLÁDEŽE:



KATARÍNA KREKÁŇOVÁ (športová gymnastika)







ŠPORTOVÝ ODBORNÍK:



VIKTOR BIELIK







PROPAGÁTORKA OLYMPIZMU:



JANKA FRIČOVÁ







CENA ZA PUBLICISTIKU:



MARCEL MERČIAK







CENA ZA UMENIE:



PETER BUČEK ml.







ENVIRO CENA:



ZŠ ŠMERALOVA 25, PREŠOV







CENA FAIR PLAY:



ALEXANDER VENCEL st. (futbal)







OLYMPIJSKÝ KLUB ROKA:



OLYMPIJSKÝ KLUB MICHALOVCE







VYZNAMENANIA SOŠV



ZLATÝ ODZNAK SOŠV (za výnimočný prínos pre olympijské a športové hnutie)



ZOLTÁN DEMJÁN, JOZEF GÖNCI, TIBOR MACKO, ŠTEFAN MADRO, ANNA PASIAROVÁ, JANKA STAŠOVÁ, MARIÁN ŠAJNOHA







STRIEBORNÝ ODZNAK SOŠV (za výrazný prínos pre olympijské a športové hnutie)



IGOR ADAMUS, JERGUŠ BAČA, ANNA BLAHUTOVÁ, ZDENEK ĎURIŠ, JOZEF HATALA, JAROLÍM KOPRDA, RÓBERT OROKOCKÝ, RÓBERT PETRISKA, MÁRIA POTOČNÁ, ANGELIKA RÉVÉSZ, JOZEF SMOLEK, MONIKA ŠIŠKOVÁ, PETER TICHÝ, ADRIANA WALTEROVÁ







BRONZOVÝ ODZNAK SOŠV (za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského a športového hnutia)



PAVOL BACULÍK, INGRIDA BAKOS SUCHÁNKOVÁ, ANNA BALOŠÁKOVÁ, IVAN BÁTORY, MILAN CELERIN, JAROSLAV CIGÁNEK, RENÁTA DANÍKOVÁ, DANIELA DOLEŽALOVÁ, DUŠAN DUBOVEC, ROMAN GRIGEL, TOMÁŠ CHOVANEC, JOZEF JARKOVSKÝ, ĽUBOMÍR KALEČÍK, MIROSLAV KLUS, MILAN KOVÁČ, ANTON KUTIŠ, MÁRIA KURIAČKOVÁ, ĽUBOMÍR LOHYŇA, IVAN MACEK, ELENA MALÍKOVÁ, SOŇA MINAROVIČOVÁ, RASTISLAV NOSKOVIČ, STANISLAV PAVLÍK, ROBERT PÁL, DUŠAN PAŠKA, JÁN PIAČEK, SAMUEL ROŠKO, FERDINAND RIGLA, JUSTÍN SEDLÁK, MARTIN STANOVSKÝ ST., ŠTEFAN STRAŇOVSKÝ, FRANTIŠEK SWIETY, PAVOL TROJČÁK, DUŠAN VAVROVIČ, VIKTOR ZAMBORSKÝ







ČESTNÉ UZNANIE SOŠV (za dlhodobú aktivitu v športe a v olympijskom hnutí)



AUTOPROFIT GROUP ČADCA, ANNA BEHÚŇOVÁ, CVČ MAGNET LUČENEC, MIROSLAV ČAMAJ, DOMINIKA GAÁLOVÁ, RASTISLAV HAJNOŠ, JANA HARNASOVÁ, DÁVID HORVÁTH, BRONISLAV CHUDYBA, PETER KORBEL, KRISTINA KOVÁČOVÁ, JÁN LIGÁČ, LUBOŠ MALIŇÁK, HENRICH MARCINČÁK, OĽGA MARČOKOVÁ, MARTIN MELNÍK, MESTSKÁ ORGAN. JDS ČADCA, MESTSKÝ ÚRAD ČADCA, ŠTEFAN MOKRÁŇ, MSÚ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, OBEC DOLNÁ STREHOVÁ, OBECNÝ ÚRAD ČIERNE, OBECNÝ ÚRAD SKALITÉ, OBECNÝ ÚRAD SVRČINOVEC, STANISLAV OLŠOVSKÝ, TIBOR PELACH, SAMUEL POTANČOK, RETEX, S.R.O., LUČENEC, JOZEF SEDLÁR, RADOVAN ŠILLO, PAVOL ZEMKO







MEDAILA SOŠV (za úspešnú reprezentáciu v športe a na OH, resp. ZOH)



PETER BAZÁLIK, MARTINA GODÁLYOVÁ-VRŤOVÁ, PETER HRIC (IN MEMORIAM), MÁRIA JAVORČÍKOVÁ-MALIŠOVÁ, ZDENKA JÁNOŠOVÁ-BUJNÁČKOVÁ, DARINA KODAJOVÁ, IGOR KOLLÁR, FELIX MASÁR, MARTIN OTČENÁŠ, JOZEF REGEC, KATARÍNA ŠARIŠSKÁ, MARTIN ŠTRBÁK







PLAKETA SOŠV (za významný príspevok k rozvoju olympijského a športového hnutia)



PETER ČANECKÝ, MÁRIA ČERBOVÁ, EVA FELIXOVÁ, RUDOLF GADOMSKÝ, JOZEF GRAPA, ZUZANA KOLLÁROVÁ, PETER PÁSZTOR, IVANA VARGOVÁ

Bratislava 23. mája (TASR) - Na 68. valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) v Hoteli NH Bratislava Gate One udelili v piatok celkovo 23 ocenení za rok 2024 v 23 kategóriách. Cenu za mužský športový výkon roka získal vodný slalomár Matej Beňuš, ktorý vybojoval na OH 2024 v Paríži bronzovú medailu v C1. Cenu za najlepší ženský športový výkon udelili Gabriele Gajanovej, striebornej medailistke na 800 m z ME v Ríme.Medzi ocenenými sú aj krasokorčuliar Adam Hagara, biatlonistka Ema Kapustová, atlétka Laura Frličková, cyklistka Viktória Chladoňová, elitný motocyklista na plochej dráhe Martin Vaculík, tenisový tréner Marián Vajda, tréneri mladých džudistov, resp. športových gymnastiek Jozef Tománek a Katarína Krekáňová, športový žurnalista Marcel Merčiak, či „dvorný grafik“ slovenských olympijských publikácií Peter Buček ml.Vajda je najúspešnejším trénerom v histórii tenisu z hľadiska grandslamových turnajov. Srba Novaka Djokoviča priviedol k 20 titulom z podujatí veľkej štvorky a k postu svetovej jednotky.zdôraznil Vajda.Zlatý odznak SOŠV za výnimočný prínos pre olympijské a športové hnutie dostali Zoltán Demján, Jozef Gönci, Tibor Macko, Štefan Madro, Anna Pasiarová a Marián Šajnoha. Na valnom zhromaždení SOŠV odovzdali aj Plakety SOŠV za významný príspevok k rozvoju olympijského a športového hnutia, určené osobnostiam, ktoré nepôsobia priamo v oblasti športu, ale angažujú sa pri pomoci olympizmu a športu z inej pozície. Toto vyznamenanie bude udelené spolu ôsmim osobnostiam.Strieborný odznak SOŠV za výrazný prínos pre olympijské a športové hnutie udelili spolu 14 laureátom, Bronzový odznak SOŠV za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského a športového hnutia 33 laureátom a Čestné uznanie SOŠV za dlhodobú aktivitu v športe a v olympijskom hnutí 27 laureátom, medzi nimi aj viacerým mestám, obciam a organizáciám.Trofej SOŠV získal Klub slovenských turistov za medzinárodne unikátnu činnosť značkovania turistických chodníkov, o ktorú sa dobrovoľne starajú značkári. Táto činnosť má na Slovensku tradíciu, ktorá pretrváva viac než sto rokov.