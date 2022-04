Olympijské: Noví rytieri fair play dostali ocenenia za svoje činy

Ocenenia Klubu fair play SOŠV za rok 2021 /zdroj: olympic.sk/:



Cena Jána Popluhára:



Vojtech Marcibál – za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play







Diplom Klubu fair play za za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play:



Viliam Kohút, džudo



Viera Dancáková-Fodorová, športová streľba



Gertrúda Scholtzová, tanečný šport







Cena Klubu fair play za aktívne šírenie a propragáciu myšlienok fair play:



Stanislav Striženec, pedagóg







Cena Klubu fair play za príkladný čin:



Jerguš Pecháč, šach







Diplom Klubu fair play za príkladný čin:



Peter Čögley, futbal



Štefan Markulík, futbal



Michaela Velgosová a Andrej Patráš, orientačný beh



Lukáš Horák a Radoslav Bujdoš, atletika



Andrej Gajdošovci, biatlon



Šimon Šumbera, futbal







ŠPORT JE ŠANCA



Futsal Unific Cup, Košice



Organizátori: Stredná športová škola, Košice v spolupráci so Základnou školou Ľ. Podjavorinskej, Košice – Západ

Bratislava 20. apríla (TASR) - Futbalisti najvyššej slovenskej súťaže, talentovaný šachista, učiteľ v škole na Luníku 9 v Košiciach či štvrták na základnej škole sa v minulom roku prezentovali ako rytieri športu. Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) činy tejto štvorice i ďalších výnimočných osobností ocenil udelením diplomov a špeciálnych cien. Informoval o tom portál olympic.sk.Slávnostné udeľovanie cien Klubu fair play SOŠV za rok 2021 sa konalo v stredu v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu v Bratislave. Cenu Klubu fair play SOŠV za príkladný čin dostal šachista Jerguš Pecháč, ktorý sa férovo zachoval v súboji kvalifikácie na Svetový pohár. Bývalý účastník zápasu o majstra sveta Boris Gelfand urobil v partii so Slovákom po zlom pohybe myšou počítača chybný ťah, nechtiac pustil dámu na políčko b4 a nedotiahol ju až na a4. Pecháč nečakane ponúkol súperovi namiesto vzatia dámy remízu.Za odmietnutie pokutového kopu v ligovom futbalovom zápase so Sereďou dostal Diplom KFP SOŠV za príkladný čin hráč Zlatých Moraviec Peter Čögley. Podobne ako on sa v nižšej súťaži zachoval aj Štefan Markulík z FK Prakovce. Za poskytnutie prvej pomoci v ligovom stretnutí medzi Trenčínom a Senicou si rovnaké ocenenie prevzal aj stredopoliar klubu zo Záhoria Šimon Šumbera.Diplom KFP SOŠV za príkladný čin dostali aj vytrvalci Lukáš Horák a Radoslav Bujdoš, ktorí pomohli zranenej bežkyni na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach a doniesli ju na ramenách do cieľa, i orientační bežci Michaela Velgosová a Andrej Patráš za prerušenie svojich pretekov na majstrovstvách Slovenska z dôvodu, aby pomohli zranenej súperke.Prvú cenu fair play si prevzal aj štvrták Andrej Gajdošovci z Klubu Biatlon Mania, ktorý venoval svoju zlatú medailu z majstrovstiev Slovenska v biatlone v pretekoch s hromadným štartom Jergušovi Kazárovi. Jeho súper i kamarát sa na pretekoch nemohol zúčastniť pre karanténu jeho triedy.Diplom KFP SOŠV za dlhoročné pôsobenie v duchu fair play dostali Viliam Kohút (džudo), Viera Dancáková-Fodorová (športová streľba) a Gertrúda Scholtzová (tanečný šport). Cenu KFP SOŠV za aktívne šírenie a propragáciu myšlienok fair play udelili pedagógovi Stanislavovi Striženecovi, ktorý sa ako učiteľ telesnej výchovy venuje rómskym deťom na košickom sídlisku Luník IX.Už skôr dostal najvyššie vyznamenanie - Cenu Jána Popluhára za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play 88-ročný Kysučan Vojtech Marcibál.Šek na 1000 eur na nákup športového materiálu podľa vlastného výberu za víťazstvo v projekte Šport je šanca, ktorého zámerom je pomocou športovcov alebo športových aktivít podporovať vzájomnú solidaritu medzi rôznymi skupinami spoločnosti, bojovať proti dopingu i proti všetkým druhom násilia, neznášanlivosti a diskriminácie, podporovať sociálne začlenenie a rovnakých príležitostí v športe aj prispievať k podpore ochrany a obnovy životného prostredia, si prevzali organizátori podujatia Futsal Unific Cup. V Košiciach ho organizujú Stredná športová škola v spolupráci so Základnou školou Ľ. Podjavorinskej.Súčasťou slávnosti bolo aj vyhodnotenie prvého ročníka vedomostnej súťaže EKOolympiáda, ktorú pod záštitou Slovenskej komisie UNESCO organizovalo občianske združenie Planet Lover v spolupráci s SOŠV. Vedomostná súťaž z oblasti environmentálnej výchovy pre študentov druhého stupňa základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl upozorňovala a hravou formou vzdelávala témy týkajúce sa klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia. Otázky Ekotrenažéra si vyskúšalo viac ako 9000 študentov. Víťazmi sa stali Lukáš Strapec (pedagóg Anna Marušková) z Banskej Bystrice v kategórii žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a Timotej Leginus (pedagóg Zuzana Šimurdiaková) z Tvrdošína v kategórii stredoškolákov. Víťazi poputujú v sprievode jedného pedagóga zo svojej školy na návštevu Olympijského múzea a nového sídla Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v Lausanne.