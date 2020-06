Ocenená Kuzminová si trofej váži rovnako, ako všetky ostatné

Bratislava 26. júna (TASR) – Vitrína s trofejami Anastasie Kuzminovej sa opäť rozrástla. Trojnásobnú olympijskú víťazku v biatlone ocenili na valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) za aktuálny prínos v propagácii olympijského hnutia a prehlbovaní jeho vplyvu na šport, kultúru, výchovu a spoločnosť. Trofej SOŠV si Kuzminová váži rovnako, ako všetky ostatné, ktoré získala počas športovej kariéry.



Kuzminová okrem ocenenia vyzdvihla aj fakt, že sa vďaka SOŠV môže venovať športu aj po skončení kariéry. Je ambasádorka niekoľkých projektov a svoju športovú slávu využíva na výchovný vplyv na mládež. SOŠV ju nominoval do správnej rady Fondu na podporu športu.



„Ja som vďačná za každé ocenenie. Máme teraz dom a táto trofej v ňom bude mať svoje miesto medzi ostatnými. Aj keď som už skončila s kariérou pred rokom a pol, tak každá trofej je vzácna, lebo kariéru už hodnotím a vnímam inak. Teším sa z toho. Som vďačná aj za spoluprácu so SOŠV, ktorá mi pomáha, aby som zostala pri športe. Dostala som možnosť byť súčasťou SOŠV a hlavne mám možnosť pracovať s deťmi, pre ktoré som vzorom. Som rada, že pomôžem takým, ktorí možno raz budú úspešní športovci ako ja. Stále tvrdím, že my rodičia sme vzorom pre naše deti a keď budeme smerovať k pohybu a zdravotnému štýlu, tak dostaneme deti aj k športu a budeme môcť koho vychovávať."



Najnovšiu trofej si dá do vitríny, ktorú však ešte nemá dokončenú. „Ešte to nemám také pekné ako to má Matej Tóth, lebo sme sa na Slovensku viackrát sťahovali, takže ešte mám čo vylepšiť. Ale mám to tak, aby moje deti videli, že mi šport okrem radosti priniesol aj niečo pamätné," prezradila ocenená športovkyňa.



Bývalá úspešná biatlonistka ďalej prezradila, ako trávila čas počas prestávky spôsobenej pandémiou koronavírusu. Podľa nej táto nepríjemná situácia priniesla aj pozitíva:



„Nezasiahlo to len športovú obec, ale aj tých, ktorí športom nežijú. Doba koronavírusu nám priniesla veľa. Donútila nás prehodnotiť naše myšlienky a názory. Zistili sme, čo je v živote dôležité. Nikto nemá odvahu predpovedať, ako sa pohneme ďalej, či bude olympiáda o rok, či sa vrátime tam, kde sme boli predtým. Sama viem, že ľudia neprestali žiť športom, v športovaní hľadali záchranu a to som vnímala veľmi pozitívne. Človek nemusí byť profesionálny športovec, ale športom hľadal pozitíva. Takže možno budeme mať teraz aj viac športovcov. Ak prídu nejaké obmedzenia slobody, v človeku to vyvoláva emócie. Najkrajšia cesta je vylepšiť tento stav športom. A preto si myslím, že koronavírus nám priniesol aj pozitíva."



Kuzminová po skončení kariéry zostala členkou Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, kde spolupracuje v rôznych oblastiach.



„Nie každý športovec nevidí počas kariéry do hĺbky a do problémov, ktoré šport prináša. Ja som na marketingovom oddelení, takže všetko čo na Dukle treba odprezentovať, patrí do mojich povinností. Nejakým spôsobom sa starám aj o to, ako prispieť k nejakým dohodám."



Už v nedeľu si však Kuzminová opäť oblečie športový úbor. Bude členkou skupiny slovenských športovcov, ktorá sa v nedeľu 28. júna na Hlavnej ulici v Košiciach pokúsi štafetovým spôsobom symbolicky prekonať slovenský rekord v maratóne. Pôjde o charitatívny projekt Podeľme sa! s cieľom pomôcť rodinám v núdzi.



„Už dlhší čas nešportujem profesionálne, ale dúfam, že to nejako dám. Je to charitatívny beh a je potrebné ukázať spolupatričnosť, ktorá sa prostredníctvom krízy prehĺbila. Určite sa ako športovec posnažím o lepší výkon, ale nečakajte odo mňa nadpriemerný čas. Je to pre mňa nová výzva a projekt, ktorý rada podporím."