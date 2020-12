OH 2024 v Paríži už bez chôdze na 50 km

Ženeva 7. decembra (TASR) – Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v pondelok vyradil z programu OH 2024 v Paríži chôdzu na 50 km, v ktorej získal Slovák Matej Tóth zlato v Riu de Janeiro 2016. Zároveň zamietol žiadosti o rozšírenie disciplín na podujatí vo francúzskej metropole. Zredukoval tiež počet súťaží vo vzpieraní.



MOV pristúpil k zmene súťažného formátu v chôdzi, kým v Tokiu sa uskutočnia preteky mužov a žien na 20 km a mužov na 50 km, kde bude Tóth obhajovať zlato z Ria, v Paríži sa už nebude súťažiť na najdlhšej trati. Dôvodom zmeny je aj rodová rovnosť a MOV v budúcnosti uvažuje o spoločnej súťaži mužov so ženami, uviedol portál insidethegames.biz.



„S cieľom nezvýšiť celkovú veľkosť olympijských hier sa Výkonný výbor rozhodol zachovať rovnaký počet atletických podujatí ako v Tokiu (48) a zároveň ponúkol Svetovej atletike možnosť nahradiť preteky mužov na 50 km novým podujatím zmiešaných pohlaví. Môže to byť chodecká aj iná súťaž, pokiaľ sa jej formát hodí do existujúcich dejísk," uvádza sa v stanovisku MOV.



MOV tiež oznámil, že jeho výkonný výbor v pondelok schválil program hier v Paríži, na ktorých budú športovci bojovať o cenné kovy v 329 súťažiach, čo je o desať menej ako o rok v Tokiu. Zníži sa aj celkový počet účastníkov, kým v Tokiu by sa ich malo predstaviť 11 092, o tri roky neskôr len 10 500.



Prezident Thomas Bach uviedol, že v Paríži sa prvýkrát v histórii dosiahne rovnosť pohlaví, keďže presná polovica účastníkov budú ženy, v Tokiu to bude 49%. Zvýši sa aj počet zmiešaných súťaží – z 18 na 22.



Rovnako ako v japonskej metropole zostane v programe hier skejtbording, športové lezenie a surfovanie, no pribudne breakdance, ktorý bude mať premiéru pod piatimi kruhmi.



Výkonné orgány MOV však na pondelňajšom stretnutí neodobrili ani jeden zo 41 návrhov medzinárodných federácií na zvýšenie počtu disciplíny na hrách v Paríži. Zároveň oznámili, že vzpieranie príde o štyri súťaže, keďže dostalo len 120 miesteniek. O miestenky prišiel aj box, keďže aj jeho Medzinárodná asociácia čelí škandálom. V Paríži sa tak bude bojovať v siedmich mužských a šiestich ženských kategóriách. V Tokiu bude pomer osem ku piatim.