Zástupcovia federácií vyzvali olympijský výbor,aby umožnil účasť Rusom

Lausanne 5. decembra (TASR) - Zástupcovia medzinárodných federácií a národných olympijských výborov vyzvali Medzinárodný olympijský výbor (MOV), aby umožnil na OH 2024 v Paríži účasť kvalifikovaným ruským športovcom pod neutrálnou vlajkou. MOV od marca opakuje svoje stanovisko, že rozhodnutie prijme vo vhodnej chvíli.



Zastrešujúce organizácie na utorkovom olympijskom samite v Lausanne v tejto otázke požadovali, aby MOV urýchlene rozhodol. Vedenie okolo prezidenta MOV Thomasa Bacha opäť zdôraznilo, že účasť športovcov z Ruska a Bieloruska by bola možná len za prísnych podmienok. Mohli by sa zúčastniť ako individuálni športovci pod neutrálnou vlajkou a ak nemali žiadne prepojenia na ruskú armádu a bezpečnostné služby.