Organizátori ZOH 2026 vyriešili problém s prestavbou bobovej dráhy

Rím 30. marca (TASR) - Organizátori zimných olympijských hier 2026 v Cortine d'Ampezzo stále počítajú s rekonštrukciou starej bobovej dráhy. Projekt by mal stáť 50 miliónov eur a bol predmetom diskusie s Medzinárodným olympijským výborom (MOV).



Ten tlačí na organizátorov hier, aby v čo najväčšej miere redukovali náklady. Podľa prezidenta Giovanniho Malaga, ktorý je zároveň predsedom organizačnej komisie, už vyriešili dilemu či zrekonštruovať alebo postaviť nový areál: "Všetky problém s bobovou, sánkarskou a skeletonovou dráhou sme vyriešili. Podarilo sa nám to vďaka excelentnej spolupráci organizátorov, regionálnou samosprávou a príslušnými športovými federáciami." Bývalý bobový areál uzavreli pred trinástimi rokmi. MOV navrhol, aby namiesto značných investícií presunuli súťaže do neďalekého St. Moritzu vo Švajčiarsku alebo rakúskeho strediska Igls. Informovala o tom agentúra AP.