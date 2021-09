Putin prijal pozvanie a navštívi zimnú olympiádu v Pekingu

Moskva 16. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin prijal pozvanie od čínskeho lídra Si Ťin-pchinga a navštívi ZOH 2022, ktoré sa od 4. do 22. februára uskutočnia v Pekingu.



Informovala o tom vo štvrtok agentúra TASS prostredníctvom ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Lavrova, ktorý to povedal po stretnutí so svojim čínskym kolegom Wang Yim v Tadžikistane.



Lavrov vyjadril nádej, že v Pekingu príde k stretnutiu medzi Putinom a Si Ťin-pchingom a že "čínski a ruskí športovci budú môcť opäť preukázať svoje najvyššie športové a ľudské kvality."



Putin sa nezúčastnil na tohtoročných olympijských hrách v Tokiu. Rusko na nich nemohlo súťažiť pod svojou vlajkou a nehrali im ruskú hymnu a sankcie súvisiace s dopingom platia aj pre ZOH v Pekingu.