Olympijské šampiónky Krejčíková a Siniaková už nebudú spolupracovať

Praha 12. novembra (TASR) - České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková už viac nebudú tvoriť spoločný deblový pár. "Rozchod" sedemnásobných grandslamových víťaziek a olympijských šampiónok z Tokia iniciovala mladšia Siniaková. Obe hráčky však vyhlásili, že sa ich cesty rozchádzajú v dobrom a možno sa ešte v budúcnosti spoja.



Oznam o konci úspešnej deblovej dvojice prišiel deň po neúspešnom semifinále v Pohári Billie-Jean Kingovej, v ktorom Siniaková s Krejčíkovou nestačili na kanadský pár Leylah Fernandezová a Gabriela Dabrowská (5:7, 6:7). Prehra vo štvorhre rozhodla o tom, že Češky nepostúpili do finále prestížneho podujatia. Už na duel nastupovala dlhodobo dominantná dvojica s vedomím, že ich spolupráca sa končí. Rozhodnutie obe učinili v októbri na turnaji v Ázii. "Chcela som urobiť zmenu, aby som sa posunula, zlepšila a nabrala inú atmosféru," vysvetlila dôvod konca úspešnej dvojice Siniaková. "Preberali sme to dlho a ja rešpektujem jej rozhodnutie," dodala Krejčíková.



Obe hráčky zdôraznili, že si všetko vyrozprávali a ich spolupráca nateraz končí v dobrom a možno pôjde iba o pauzu v ich úspešnom ťažení. "Nie je všetkým dňom koniec. Čo sme spolu dokázali, je niečo úžasné. Možno sa po pauze zase spojíme a dokážeme niečo ďalšie," poznamenala 27-ročná Krejčíková.



Duo Siniaková/Krejčíková je so ziskom siedmich grandslamových titulov na 5. mieste v štatistikách Open éry. Informoval portál isport.cz.