Slovenský olympijský a športový výbor prijal štyroch nových členov

Bratislava 23. mája (TASR) - Slovenský olympijský a športový výbor na piatkovom 68. valnom zhromaždení v Bratislave prijal štyroch nových členov. Sú nimi Slovenský paralympisjký výbor, Slovenská cheerleading únia, Teqballová federácia Slovenska a Slovenská asociácia neuznaných športov. Jedným z bodov rokovania bolo aj schválenie rozpočtu na rok 2025 vo výške 5,5 milióna eur.



Prezident SOŠV Anton Siekel vníma prijatie nových členov veľmi pozitívne. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo prijať nových členov a naša športová rodina sa rozrástla. Môžeme s hrdosťou prezentovať, že Slovenský olympijský a športový výbor a Slovenský paralympijský výbor zastrešujú slovenský šport v celej šírke. Mali sme veľmi plodnú diskusiu aj s predstaviteľmi elektronických športov. Uplynulé obdobie prinieslo veľké zmeny v rezorte, vo Fonde na podporu športu i v ďalších organizáciách. ktoré majú vplyv na olympijské hnutie," uviedol Siekel vo svojom príhovore.



Na valnom zhromaždení rezonovala aj téma ZOH v Milána a Cortine 2026. „Prípravy na zimnú olympiádu už prebiehajú. Máme už nejakú predstavu o veľkosti slovenskej výpravy a menách. Pre slovenských športovcov to bude obrovská výzva. Na ZOH sa vždy zíde veľmi silná konkurencia. Slovenskí fanúšikovia čakajú od našich športovcov, že zabojujú o popredné umiestnenia a medaily. Veľmi želám Petre Vlhovej, aby sa po pauze zavinenej zranením vrátila na zjazdovky a mohla obhajovať zlato v slalome. Pomaly začíname už hovoriť aj o OH 2028 v Los Angeles. Chceme tam vycestovať a pozrieť si, kde budú športoviská a nadviazať komunikáciu s organizačným výborom," dodal Siekel.



Prezident SOŠV informoval aj o začatí dialógu s Maďarskom. „Prípadná spolupráca s maďarskou stranou pri kandidatúre Budapešti na usporiadanie OH a možné zahrnutie našich športovísk by priniesli veľmi veľký marketinogový výtlak a pozitívny športový impulz. Maďarský projekt počíta s Dunajským koridorom, do ktorého by boli začlenené aj slovenské a rakúske športoviská."