Vznikla skupina na riešenie sporu medzi lyžiarskymi asociáciami

Bratislava 17. júna (TASR) - Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) zriadil pracovnú skupinu na vedenie diskusií so Slovenskou lyžiarskou asociáciou a Zväzom slovenského lyžovania. Informoval o tom viceprezident SOŠV Zdenko Kríž na štvrtkovom stretnutí SOŠV so zástupcami športových zväzov v Bratislave.



Na riešenie praktických úloh, súvisiacich so zabezpečením účasti lyžiarov na súťažiach FIS, ktoré prebiehajú aj v lete, organizácia prijala Dušana Ťažkého, ktorý len nedávno opustil funkciu riaditeľa odboru športu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Informoval o tom web olympic.sk.