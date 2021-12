Zimné olympijské hry v roku 2030 chce zorganizovať Ukrajina

Kyjev 26. decembra (TASR) - Ukrajina sa bude uchádzať o organizáciu ZOH v roku 2030. "Je to cieľ prezidenta a celého športového spoločenstva," cituje agentúra TASS slová ministra športu Vadima Guttsaita.



Podľa slov politika by podujatie Ukrajine priniesli prestíž, veľkých investorov a rýchle vybudovanie športovísk, ktoré by zostali ako olympijské dedičstvo. "Čím viac športovej infraštruktúry, tým viac ihrísk pre deti na cvičenie," dodal Guttsait.



Ukrajina, ktorá sa pokúsi získať aj zimné olympijské hry mládeže v roku 2028, sa bude o ZOH 2030 uchádzať sama.