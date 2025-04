V Los Angeles 2028 bude prvýkrát na hrách viac žien ako mužov

Los Angeles 10. apríla (TASR) - Olympijské hry v Los Angeles v roku 2028 budú prvými v histórii, na ktorých bude viac žien ako mužov. Vyplýva to zo stredajšieho rozhodnutia exekutívy Medzinárodného olympijského výboru, ktorá schválila počet medailových disciplín a kvót pre športovcov pre Hry XXXIV. olympiády. Informoval o tom portál olympic.sk.



V 31 hlavných športoch sa predstaví maximálne 10.500 športovcov, čo zodpovedá počtu účastníkov z predchádzajúcich parížskych hier. Tam bolo zastúpenie športovcov a športovkýň prvýkrát v histórii paritné. V Los Angeles sa popri 31 športoch uskutočnia súťaže v ďalších piatich športoch (kriket, flag futbal, bejzbal/softbal, lakros, squash), čo znamená, že súťažiť by malo v celkovom súčte 11.198 športovcov a športovkýň. Až 50,5 percenta z nich (5655) budú ženy.



Zmenu zapríčinil predovšetkým futbal. Namiesto doterajších 16 mužských tímov sa predstaví v Los Angeles len 12, počet ženských kolektívov sa zasa zvýšil z 12 na 16. Ženy budú mať prvýkrát rovnaké kvóty aj vo vodnom póle a boxe. Vo vodnom póle bude 12 mužských aj ženských tímov a box bude mať sedem váhových kategórií pre každé pohlavie. Atletický program bude okrem miešanej štafety na 4x400 m zahŕňať aj miešanú štafetu na 4x100 m. Medzinárodná gymnastická federácia ešte dolaďuje formát súťaže miešaných družstiev v športovej gymnastike. Do programu OH 2028 pribudne aj miešaná súťaž v kladkovom luku. V plávaní pribudnú do programu aj preteky na 50 m prsia, znak a motýlik mužov i žien. Doteraz sa plával iba krauliarsky šprint. Kým v Paríži malo športové lezenie len štyri medailové disciplíny, v LA ich bude šesť. Vypadáva kombinácia boulderingu a obtiažnosti a každá disciplína bude mať popri rýchlostnom lezení svoje vlastné finále. V basketbale 3x3 sa zvyšuje počet mužských i ženských tímov z ôsmich na dvanásť. O zmeny v olympijskom programe požiadalo 24 z 31 medzinárodných federácií olympijských športov. Celkovo žiadali o 46 nových športových súťaží a celkovo 772 dodatočných miest pre športovcov.



V Los Angeles 2028 sa bude bojovať celkovo o 351 medailových kompletov, o 22 viac ako v Paríži 2024. Muži budú mať 165 finálových disciplín, ženy 161 a 25 bude súťaží miešaných tímov, pripomenul oficiálny web SOŠV.