V Maďarsku pripravujú kandidatúru Budapešti na OH 2032

Budapešť 28. januára (TASR) – Maďarský olympijský výbor pripravuje kandidatúru Budapešti na usporiadanie OH 2032. Športový funkcionár a ekonóm Attila Szálay-Berzeviczy bude šéfom komisie, ktorá má za úlohu vypracovať štúdiu realizovateľnosti celého projektu.



V roku 2017 vycúvala Budapešť z boja o organizovanie OH 2024, ktorých dejiskom bude Paríž. V roku 2028 bude najväčší sviatok svetového športu hostiť Los Angeles. O usporiadanie OH 2032 prejavila záujem Austrália, vláda štátu Queensland však vlani pozastavila kandidatúru pre pandémiu koronavírusu. Informovala o tom agentúra AP.