Zasadnutie exekutívy MOV sa uskutoční 17. júla vo virtuálnej podobe

Lausanne 6. mája (TASR) - V poradí 136. zasadnutie exekutívy Medzinárodného olympijského výboru (MOV) by sa malo uskutočniť 17. júla od 12.00 do 16.00 h vo virtuálnej podobe. O agende a organizačných detailoch podujatia sa bude diskutovať 14. mája.



Zasadnutie exekutívy MOV sa malo pôvodne konať tesne pred začiatkom OH 2020 v Tokiu, olympiádu v japonskej metropole však preložili na budúci rok pre pandémiu koronavírusu. Informovala o tom agentúra SID.