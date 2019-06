ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY 2026 zorganizuje Miláno s Cortinou d'Ampezzo

ZOH 2026 sa budú konať od 6. do 22. februára, paralympijské hry o mesiac neskôr (6. - 15. marca).

Lausanne 24. júna (TASR) - Talianske mestá Miláno a Cortina d'Ampezzo budú dejiskami zimných olympijských hier v roku 2026. V pondelkovom hlasovaní v Lausanne o tom rozhodli členovia Medzinárodného olympijského výboru. Vo voľbe uspeli na úkor švédskej kandidatúry Štokholm - Aare.



ZOH 2026 sa budú konať od 6. do 22. februára, paralympijské hry o mesiac neskôr (6. - 15. marca). "Je to víťazstvo pre celé Taliansko aj budúcnosť športu. Ďakujeme všetkým, ktorí nám verili, špeciálne regiónom Milána a Cortiny," citovala talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho agentúra DPA.



Miláno a Cortina sú od seba vzdialené približne 400 kilometrov, pričom jednotlivé disciplíny sú rozdelené aj do ďalších miest v regiónoch severného Talianska. Umožnila to Agenda 2020, ktorú MOV prijal v snahe zredukovať náklady na organizáciu. Taliansky olympijský výbor počíta s rozpočtom 1,5 miliardy eur, pre porovnanie, predchádzajúce ZOH v Európe v Soči 2014 stáli 50 miliárd.



"Celý proces dokázal, že Agenda 2020 funguje. Podarilo sa nám znížiť náklady, predpokladáme, že v 2026 sa použije 93 percent už existujúcich športovísk. Taktiež chcem poďakovať Štokholmu a Aare za perfektnú prezentáciu svojej kandidatúry," uviedol na pondelkovom ceremoniáli prezident MOV Thomas Bach, ktorý dodal, že MOV poskytne organizátorom takmer miliardu eur, čo sú dve tretiny plánovaného rozpočtu.



Členovia MOV uprednostnili Talianov pred Švédmi v pomere hlasov 47 k 34. ZOH sa vrátia na Apeninský polostrov presne po 20 rokoch, keď v 2006 hostil podujatie pod piatimi kruhmi Turín. V Cortine sa uskutočnili ZOH aj v 1956. Talianska kandidatúra ťažila z veľkej podpory obyvateľstva, keď ZOH podporovalo v prieskumoch 83 percent ľudí. "Gratulujem Milánu a Cortine d'Ampezzo. Všetci môžme očakávať v krajine s tradíciou zimných športov vynikajúce hry. Talianske skúsenosti a vášeň ponúknu skvelú atmosféru pre najlepších pretekárov sveta," povedal podľa agentúry AFP prezident MOV Thomas Bach.



Práve veľká podpora verejnosti napokon presvedčila delegátov hlasovať za Miláno. Švédi boli k hrám skeptickejší, keď sa "za" vyslovilo iba 55 percent. "Pre mnohých to bol jasný signál. Verejná podpora ide ruka s rukou s politickou. Myslím si, že práve toto bol rozdielový fakt. Štokholm asi zatiaľ nie je pripravený hostiť olympiádu," uviedol Bach.



Zimné olympijské hry sa v uplynulom období borili s nedôverou verejnosti. Miestne referendum stoplo snahy Calgary, Grazu, Krakova, a ďalších, neskôr odstúpili turecký Erzurum či japonské Sapporo. Napriek obavám z astronomických nákladov Salvini považuje konanie ZOH za veľkú príležitosť s pozitívnym efektom na ekonomiku. Podľa talianskeho premiéra vygenerujú zisk 5 miliárd eur, prinesú 20-tisíc pracovných miest a investície do športovísk a dopravy.



Otvárací ceremoniál sa uskutoční v Miláne, pravdepodobne na novom futbalovom štadióne, ktorý plánujú spoločne postaviť kluby AC a Inter Miláno. Záverečný je naplánovaný do Verony. Organizátori počítajú aj s využitím stredísk v oblasti Bormia a Livigna, ktoré by mali privítať niektoré disciplíny v alpskom lyžovaní či snoubordingu. Areál v Anterselve využijú pre biatlon, Val di Fiemme bude centrom ďalších lyžiarskych súťaží.