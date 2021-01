Olympijského plavca Kellera prepustili, no nesmie do Washingtonu

New York 15. januára (TASR) - Päťnásobného olympijského medailistu v plávaní Kleteho Kellera z USA prepustili z federálnej väzby, no súd mu nariadil zdržiavať sa mimo hlavného mesta Washingtonu až do inaugurácie nového prezidenta Joea Bidena.



Keller, ktorý žije v Colorade, nesmie do 21. januára navštíviť hlavné mesto a po tomto termíne tam môže ísť len na schôdzky s právnikmi a súdne pojednávania. Taktiež musí žiadať o povolenie na návštevu svojich detí v Severnej Karolíne. Kellera prepustili bez kaucie, no sľúbil, že sa zúčastní nasledujúcich pojednávaní a bude dodržovať aj ďalšie podmienky, napríklad nevlastniť strelné zbrane.



Keller čelí obvineniam z účasti na minulotýždňových výtržnostiach, počas ktorých do Kapitolu, sídla amerického Kongresu vo Washingtone, vtrhol dav ľudí. V tom čase v ňom obe komory Kongresu na spoločnom zasadnutí mali potvrdiť víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách z 3. novembra.



Podľa videozáznamov FBI bol Keller medzi demonštrantami. Plavec čelí obvineniu z vedomého vniknutia do budovy, kde bol zákaz vstupu, resp. v bránení výkonu funkcie vládnej moci. Tridsaťosemročný Keller štartoval na OH v rokoch 2000, 2004 a 2008. Získal na nich dve zlaté a jednu striebornú medailu v štafetách na 4x200 m kraul, resp. dva individuálne bronzy na 400 m v.sp. Informovala agentúra AP.