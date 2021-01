Olympijského šampióna Rahimova vyšetrujú pre výmenu vzoriek

Lausanne 19. januára (TASR) - Olympijský šampión vo vzpieraní Nijat Rahimov čelí obvineniu z porušenia antidopingových pravidiel. Podľa Medzinárodnej testovacej agentúry si v roku 2016 vymieňal vzorky moču s Rumunom Dumitruom Captarim. V tom istom roku získal zlato na OH v Riu de Janeiro vo svetovom rekordne v kategórii do 77 kg.



Rahimovov výkon už vtedy vzbudil pochybnosti, tie znásobil jeho predchádzajúci dopingový prehrešok, za ktorý si odpykal dvojročný dištanc v období 2013-2015. Bronzový medailista z Ria Mohamed Mahmoud vtedy povedal, že také výrazné zlepšenie v krátkom čase nie je možné, pripomenula agentúra AP. Dvadsaťsedemročný Rahimov v roku 2015 ešte reprezentoval rodný Azerbajdžan a získal zlato na majstrovstvách sveta v Houstone, o rok neskôr už v drese Kazachstanu triumfoval na OH v Riu de Janeiro.