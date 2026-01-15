< sekcia Šport
Olympijského víťaza Agnela čaká súd pre obvinenie zo znásilnenia
Generálny prokurátor potvrdil, že vyšetrovacia komora odvolacieho súdu v Colmare nariadila, aby 33-ročný Agnel predstúpil pred tzv. porotný súd v Haut-Rhin.
Autor TASR
Paríž 15. januára (TASR) - Francúzskeho plavca Yannicka Agnela čaká súd po tom, čo ho obvinili zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia. Dvojnásobný olympijský víťaz z roku 2012 čelí obvineniu zo zneužitia dcéry svojho bývalého trénera. Vo štvrtok o tom informovala generálna prokuratúra v Colmare.
Generálny prokurátor potvrdil, že vyšetrovacia komora odvolacieho súdu v Colmare nariadila, aby 33-ročný Agnel predstúpil pred tzv. porotný súd v Haut-Rhin. Dievča, ktoré mal Agnel zneužiť, malo v tom čase 13 rokov. Agnel má 10 dní na odvolanie sa na najvyšší francúzsky súd. Prvýkrát ho zatkli v decembri 2021 a v tom čase sa priznal k vzťahu s maloletým dievčaťom. Športovú kariéru ukončil v roku 2016.
Generálny prokurátor potvrdil, že vyšetrovacia komora odvolacieho súdu v Colmare nariadila, aby 33-ročný Agnel predstúpil pred tzv. porotný súd v Haut-Rhin. Dievča, ktoré mal Agnel zneužiť, malo v tom čase 13 rokov. Agnel má 10 dní na odvolanie sa na najvyšší francúzsky súd. Prvýkrát ho zatkli v decembri 2021 a v tom čase sa priznal k vzťahu s maloletým dievčaťom. Športovú kariéru ukončil v roku 2016.