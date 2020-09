Olympijský výbor varoval Taliansko zásahmi v športe

Rím 28. septembra (TASR) – Medzinárodný olympijský výbor (MOV) varoval taliansku vládu, aby nezasahovala do financovania športu v krajine a neokresávala právomoci tamojšieho olympijského výboru CONI. Ak by sa rozhodla schváliť navrhovaný zákon, MOV hrozí sankciami, ktoré by mohli negatívne zasiahnuť účinkovanie talianskeho olympijského tímu na budúcoročných OH v Tokiu.



Prezident MOV Thomas Bach reagoval na vznik novej organizácie Sport e Salute. Tú založila talianska vláda, aby riadila financovanie športu, ktoré predtým kontrolovala príslušná sekcia CONI. Bach uviedol, že ide o neoprávnené vládne zasahovanie do športu. Tieto kroky by mohli vyústiť v prísne sankcie zo strany MOV, za extrémnych okolností by mohli Milánu a Cortine d'Ampezzo odobrať práva na organizáciu ZOH 2026.



„Sme veľmi znepokojení situáciou ohľadom CONI a jeho fungovania. Tieto obavy narastajú a exekutíva MOV sa musí situáciou zaoberať," uviedol Bach na mítingu s talianskymi médiami počas MS v cyklistike v Imole. Podľa CONI by navrhovaný zákon posilnil právomoci talianskeho ministra športu Vincenza Spadaforu.



„Na začiatku mesiaca sme mu poslali list, v ktorom sme vyjadrili naše vážne obavy. S týmto zákonom by fungovanie CONI nebolo v súlade s Olympijskou chartou," citovala šéfa MOV agentúra AP.



Podľa CONI zasiahli problémy s financovaním športu negatívne do prípravy talianskych športovcov na OH v Tokiu, ktoré museli odložiť na budúci rok pre pandémiu koronavírusu. Dosiaľ prerozdeľoval peniaze talianskym športovým zväzom CONI, podľa nového zákona bude mať túto zodpovednosť Sport e Salute. Pre rok 2020 sa bude prerozdeľovať súhrnná suma 280 miliónov eur. Spadafora v reakcii uviedol, že Bach zrejme nečítal predkladaný zákon.



Situácia by sa mohla ďalej vyhrotiť, prípadné sankcie zo strany MOV by mohli znamenať, že talianski športovci by na olympiáde nemohli súťažiť v národných dresoch a pri úspechoch by im nehrali taliansku hymnu.