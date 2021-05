Olympijskí víťazi Savčenková s Massotom ukončili kariéru

Berlín 1. mája (TASR) - Nemeckí olympijskí šampióni v krasokorčuľovaní Aľona Savčenková a Bruno Massot ukončili kariéru. Oznámila to v piatok večer na sociálnej sieti partnerka. Tridsaťsedemročná Savčenková spolu s partnerom zvíťazili v súťaži športových dvojíc na ZOH 2018 v Pjongčangu.



"Bruno a ja sme sa rozhodli skončiť. Nevrátime sa tak ani kvôli ZOH 2022 v Pekingu. Bolo to náročné rozhodnutie. Stále s ním bojujem, keďže milujem adrenalín. Som v dennom tréningu, pretože som dúfala, že možno budeme pokračovať. Niektoré časti však v tíme chýbajú," citovala rodáčku z Ukrajiny agentúra DPA. Savčenková tvorila pôvodne úspešný pár s Robinom Szolkowym, neskôr s Massotom. Od roku 2006 získala pre Nemecko 23 medailí zo ZOH, MS a ME, z toho jedenásť zlatých. Je šesťnásobná majsterka sveta a štvornásobná majsterka Európy. So Stanislavom Morozovom získala pre Ukrajinu juniorský titul z MS.