Olympijskú kvalifikáciu akvabel presunuli na marec 2021

Bratislava 7. mája (TASR) - Olympijskú kvalifikáciu akvabel presunuli na budúci rok. O miestenky na OH 2020 v Tokiu sa v japonskej metropole bude bojovať 4.-7. marca 2021. Slovenské synchronizované plávanie bude reprezentovať pár Nada Daabousová, Diana Miškechová s náhradníčkou Chiarou Dikyovou. Kvalifikácia sa mala pôvodne uskutočniť na prelome apríla a mája 2020, pre pandémiu koronavírusu ju však odložili.



Trénerka slovenských reprezentantiek Nora Szauder verí, že Daabosuová s Miškechovou sa na ňu dokážu systematicky pripraviť. "Pre dievčatá je veľmi dôležité, že po dvojmesačnej príprave na suchu budú môcť od budúceho týždňa konečne začať trénovať v bazéne. Myslím si, že v tejto sezóne sa už neuskutoční žiadna medzinárodná súťaž. Pred OH kvalifikáciou by sme v úvode roka 2021 radi štartovali na podujatiach World Series v USA a Kanade, aby sme sa mohli porovnať s konkurenciou," uviedla pre TASR Szauder.