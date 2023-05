Olympijskú šampiónku Benčičovú povedie slovenský tréner Lipták

Paríž 27. mája (TASR) - Matej Lipták sa stal novým trénerom švajčiarskej tenistky Belindy Benčičovej. Kapitán slovenského tímu v Pohári Billie-Jean Kingovej povedie svetovú dvanástku už na grandslamovom Roland Garros, ktorý odštartuje v Paríži 28. mája. Švajčiarka so slovenskými koreňmi to potvrdila v rozhovore pre denník Blick.



Lipták v minulosti priviedol Dominiku Cibulkovú k triumfu na MS WTA Tour v Singapure i k finálovej účasti na Australian Open. Trénoval aj ďalšiu bývalú slovenskú reprezentantku Danielu Hantuchovú, Lukáša Lacka, či Češku Petru Kvitovú. Vo funkcii kapitána slovenského tímu v Pohári Billie-Jean Kingovej pôsobí Lipták od roku 2009.



"S Matejom sa poznáme už dlho a pred týždňom sme začali spolu trénovať. Uvidíme, ako nám to bude fungovať," uviedla Benčičová, ktorá v 1. kole dvojhry na Roland Garros nastúpi proti kvalifikantke. Podľa olympijskej šampiónky vo dvojhre z OH 2020 v Tokiu bude pre ňu priorita dobre sa pripraviť na trávnatú časť sezóny, ktorá vyvrcholí Wimbledonom.