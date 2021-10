Olympijský a športový výborpredĺži spoluprácu s Tiposom o päť rokov

Bratislava 12. októbra (TASR) - Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) predĺži sponzorskú zmluvu na ďalších päť rokov so spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.. Tá by sa tak mala podieľať na prípravách slovenskej účasti na najbližších olympijských hrách, pričom najbližšie sa budú konať v Pekingu už v roku 2022.



Spolupráca SOŠV s národnou lotériovou spoločnosťou sa začala už pred desiatimi rokmi. "Kým doteraz sme zmluvu predlžovali vždy len na ročnej báze, teraz tak chceme spraviť až na päť rokov. Zároveň to vnímame ako vhodnejšie riešenie aj pre samotný Slovenský olympijský a športový výbor, pretože bude cítiť väčšiu istotu pri plánovaní svojich projektov a aktivít. Naša spolupráca so SOŠV má viac rozmerov. Nesústredíme sa len na vrcholový šport, ale cítime povinnosť podporovať aj mládežnícky šport a šport pre všetkých. Aj to zohľadňujeme pri špecifikácii parametrov zmluvy, ktorú zverejníme v krátkom čase," vysvetlil v tlačovej správe dôvody dohody takejto dlhodobej spolupráce Marek Kaňka, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti TIPOS.



"Spoločne s naším dlhoročným partnerom chceme naďalej podporovať vrcholových športovcov, aby nás úspešne reprezentovali na olympijských hrách. Zároveň však chceme rozvíjať a zlepšovať športové prostredie v Slovenskej republike. Ešte viac by sme chceli ľuďom priblížiť zdravý životný štýl, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je šport. Pohyb a zdravý životný štýl by mal byť prirodzenou časťou dňa v každej rodine. Zároveň sa zameriame na aktivity súvisiace so spoločenskou zodpovednosťou a trvalou udržateľnosťou, čo sú hodnoty veľmi blízke olympijskému hnutiu. Veľmi si vážime, že naďalej bude pri napĺňaní našich cieľov pri nás stáť silný partner s bohatou tradíciou,“ hodnotí predĺženie spolupráce prezident SOŠV Anton Siekel.