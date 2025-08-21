Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Olympijský basketbalový turnaj sa začne pred otváracím ceremoniálom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pred otváracím ceremoniálom začnú súťaže aj v ďalších športoch - pozemný hokej, sedmičkové ragby, vodné pólo, hádzaná, kriket, futbal a vodný slalom.

Autor TASR
Los Angeles 21. augusta (TASR) - Basketbalový turnaj sa na OH v Los Angeles v roku 2028 začne už dva dni pred otváracím ceremoniálom, ktorý sa uskutoční 14. júla. Ako informovala agentúra Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA), harmonogram zápasov počíta s tromi zápasmi 12. júla a ďalšími tromi o deň neskôr. Zatiaľ nie je jasné, či mužský aj ženský turnaj odštartujú v rovnakom čase.

„Táto úprava nám umožní hrať štvrťfinále v priebehu dvoch dní. Zároveň nám to zabezpečí, že žiadny zápas sa nezačne skôr ako o 12.00 h, čo zvýši celkový zážitok pre hráčov, fanúšikov i vysielateľov,“ citovala AP riadiaci orgán svetového basketbalu.

