Olympijský festival mládeže: Slovenskí hokejisti zabojujú o zlato

EYOF - chlapčenský hokejový turnaj



semifinále:



Slovensko - Česko 7:1 (4:0, 3:1, 0:0)



Góly:

1. Matta (Stankoven, Syrný),

8. Bereš (Hybský, Černák),

17. Rezničák (Matta),

19. Bereš (Rezničák, Černák),

22. Rezničák (Matta, Botka),

26. Rezničák (Hybský, Černák),

37. Hybský (Matta, Černák) -

37. Viedemann (Němec, Kavan).

Vylúčení: 2:7 na 2 min, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0.



Zostava SR: Čelko (31. Husár) - Kovalčík, Černák, Botka, Syrný, Tóth, Požgay, Bereš - Macák, Stankoven, Ďurčo - Matta, Rezničák, Obušek - Hybský, Válek, Šimko - Šromovský, Čurlej

Bakuriani 15. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov zabojujú o zlaté medaily na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Gruzínsku. V sobotnom semifinále si poradili s rovesníkmi z Česka jednoznačne 7:1. Vo finále, ktoré je na programe v nedeľu o 11.30 SEČ, sa stretnú s úspešnejším z dvojice Švajčiarsko-Ukrajina.Slováci predviedli dominantný výkon, po prvej tretine viedli 4:0. V prostrednom dejstve skompletizoval hetrik najlepší strelec tímu na turnaji Kristián Rezničák gólom na 6:0. "zhodnotil zápas tréner Peter Kúdelka.Slovákov čaká v nedeľu štvrtý duel za uplynulých päť dní. Na zimnom EYOF získali doteraz len jednu medailu, v roku 2017 v tureckom Erzurume sa tešili z bronzu." dodal Kúdelka podľa olympic.sk.Z dvojice slovenských bežcov na lyžiach sa z kvalifikácie šprintu voľnou technikou podarilo postúpiť do 30-členného štvrťfinále len Tomášovi Cenekovi. Danielovi Kuzminovi chýbalo zopár desatín a skončil na 32. mieste. Cenek potom zvládol aj štvrťfinále a v semifinále dobehol piaty. Celkovo obsadil 10. miesto. Medzi dievčatami bola Emília Rendová v kvalifikácii 43.V akcii boli aj šortrekári. Obaja slovenskí zástupcovia postúpili v pretekoch na 1000 m z rozjázd do štvrťfinále. Lara Dziedzinová skončila 18., Marek Harkabus bol 19.Slovensko má istotu, že z Gruzínska odíde minimálne so štyrmi medailami, z toho dvoma hokejovými. Dve zlaté vybojovala biatlonistka Michaela Straková.