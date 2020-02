Olympijský odznak všestrannosti vstupuje do ďalšej fázy

Bratislava 6. februára (TASR) - Prvých 40 žiakov slovenských základných škôl vo veku 11 a 12 rokov sa môže pochváliť vlastníctvom zlatého olympijského odznaku všestrannosti, ktorý získali v pilotnom testovaní v závere minulého roka. Celkovo splnilo podmienky na udelenie zlatého, strieborného či bronzového odznaku 319 žiakov - 24 percent z 1350 testovaných detí. Projekt Olympijský odznak všestrannosti vstupuje do svojej ďalšej fázy, do ktorej sa môže prihlásiť každá škola s triedami pre 11-12-ročných žiakov.



V závere minulého roka absolvovali žiaci zo štyridsiatich základných škôl testovaciu batériu, ktorá sa skladala zo šiestich disciplín (člnkový beh 10x5 m, výdrž v zhybe, vytrvalostný člnkový beh, ľah – sed za 30 sekúnd, skok do diaľky znožmo z miesta a hod 2 kg medicinbalom vzad). Štyridsať z nich získalo zlatý odznak, 95 strieborný a 184 bronzový. V projekte ide o komplexnú kombináciu disciplín, ktoré sú zamerané na testovanie všetkých kondičných pohybových schopnosti - rýchlosti, sily aj vytrvalosti. "Niektoré deti sa hýbu dosť, ale iné zase menej a je dobré, keď sa prostredníctvom takéhoto testovania môžu porovnať. Možno to niektoré z nich bude aj motivovať, keď zistia, o koľko sú ich rovesníci lepší. Je dobré, že vďaka takémuto projektu sa môže dariť aj trochu kompenzovať negatívne dôsledky prílišného zaujatiu digitálnymi lákadlami. Zdravotný aspekt je tiež dôležitý," povedal jeden z ambasádorov Olympijského odznaku všestrannosti Michal Martikán, ktorý Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) obnovil, v pozmenenej podobe, po niekoľkoročnej prestávke.



Do konca školského roka 2019/20 sa môže do projektu Olympijský odznak všestrannosti prihlásiť akákoľvek škola, ktorá má triedy pre 11 až 12-ročných žiakov. Prihlásiť sa je možné prostredníctvom e-mailu na adrese odznak@olympic.sk. Každá škola následne dostane testovaciu tabuľku, do ktorej vypíše všetky potrebné údaje z testovania. Prípadne si ju môže stiahnuť na adrese https://www.olympic.sk/sites/default/files/field_media_file/2020-02/V zor%20tabulka%20OLOV.xlsx.



Na základe výsledkov testovania sa v tabuľke automaticky pridelí žiakom úroveň jednotlivých odznakov (zlato, striebro, bronz). Materiálne zabezpečenie pre účastníkov (tričká, šiltovky, zošity, šnúrky, vaky), aj pre úspešných žiakov (certifikáty, odznaky) pošle SOŠV po zaslaní všetkých údajov pred koncom školského roka 2019/20. Všetky informácie týkajúce sa projektu sú na webe www.olympic.sk/olov alebo ich poskytne manažér projektu Roman Hanzel na telefónnom čísle 02/49 25 61 08.