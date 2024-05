Olympijský oheň dorazil do Francúzska, pochodeň prevzal Manaudou

Marseille 8. mája (TASR) - Olympijský oheň dorazil v stredu do Francúzska, pochodeň v Marseille prebral ako prvý plavec Florent Manaudou. Ceremoniál sledoval približne 150-tisícový dav ľudí a bol prvou veľkou skúškou pre organizátorov a bezpečnostné zložky pred tohtoročnými OH v Paríži.



Prenesenie ohňa do Marseille z gréckej Olympie odštartovalo 12.000 kilometrov dlhú štafetu s pochodňou cez Francúzsko a vzdialené zámorské územia. Priviezla ho historická loď Belem, ktorá absolvovala 12-dňovú cestu z Grécka a jej príchod sprevádzalo viac ako tisíc ďalších lodí.



Tridsaťtriročný Manaudou je trojnásobný olympionik a z OH 2012 v Londýne má zlato za víťazstvo v pretekoch na 50 m voľný spôsob. Okrem tejto medaily má na konte ešte tri strieborné, z toho dve individuálne.



Na slávnosti bol prítomný aj francúzsky prezident Emmanuel Macron či šéf organizačného výboru Tony Estanguet. Tohtoročné olympijské hry v Paríži sa začnú 26. júla otváracím ceremoniálom na rieke Seina a budú trvať do 11. augusta. Informácie priniesla agentúra AP.