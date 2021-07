Olympijský oheň dorazil do Tokia, ceremoniál prebehol bez divákov

Tokio 9. júla (TASR) - Olympijská pochodeň dorazila v piatok do Tokia, dejiska Hry XXXII. olympiády. Na privítacej ceremónii však chýbali diváci, dôvodom boli prísne pandemické opatrenia, informovala agentúra AFP.



Olympijský oheň priniesli do Tokia dva týždne pred štartom OH 2020 v špeciálnom lampáši a odovzdali ho guvernérke japonskej metropoly Juriko Koikeovej. Ceremoniál sa konal za daždivého rána na štadióne v Olympijskom parku Komazawa. "Napriek nie ideálnemu priebehu štafety bol oheň prenášaný ako symbol nádeje," uviedla Koikeová.



Cesta olympijského ohňa po Japonsku odštartovala v marci vo Fukušime. Mnohí Japonci označili túto udalosť ako svetlo nádeje pre obyvateľov krajiny i ľudí na celom svete. Počas púte však museli na niektorých miestach stiahnuť štafetu z verejných ciest, aby sa nezhromažďoval dav, ktorý by mohol šíriť koronavírus. V piatok sa uskutočnila pred štadiónom v Komazawe malá demonštrácia proti konaniu OH v Japonsku, skupinka približne 12 protestujúcich niesla transparenty s nápismi ako "Jednoducho to zastavte".



Olympijský oheň dorazil do Tokia v čase, keď kabinet premiéra Jošihidu Sugu rozhodol o predĺžení núdzového stavu až do 22. augusta. Vláda ho vyhlásila v hlavnom meste krajiny a v ďalších prefektúrach v snahe obmedziť šírenie choroby COVID-19. OH sa tak uskutočnia počas núdzového stavu a diváci na športoviská napokon nebudú mať prístup. V meste budú platiť viaceré obmedzenia týkajúce sa najmä stretávania ľudí, pohybu či otváracích hodín reštaurácií. Vládny verdikt prišiel deň po tom, čo Tokio ohlásilo za utorok 920 nových prípadov koronavírusu. Od začiatku pandémie sa núdzový stav vyhlásil v metropole krajiny štvrtýkrát.