Olympijský oheň prejde pred zapálením v dejisku hier cez 400 miest

Paríž 23. júna (TASR) - Olympijský oheň pre OH v Paríži v roku 2024 prejde počas 68 dní pred zapálením v dejisku hier cez 400 miest. Organizátori podujatia v piatok na jednej z parížskych univerzít oznámili trasu štafety s pochodňou.



"Paríž 2024 je najväčším spoločným projektom v našej histórii. Štafeta s pochodňou zohráva dôležitú úlohu, pretože má schopnosť dotknúť sa množstva ľudí," uviedol prezident organizačného výboru Tony Estanguet. Pochodeň zapália slnečnými lúčmi 16. apríla budúceho roka v gréckej Olympii. Potom bude nesená po celej krajine až do jej odovzdania v Aténach. Plameň opustí Grécko 27. apríla na lodi Belem a zamieri do prístavu vo francúzskom meste Marseille. Loď Belem bola prvýkrát použitá v roku 1896, a síce v roku, keď sa vrátili moderné OH.



Po opustení Marseille sa štafeta s pochodňou zastaví na pamiatkovo chránených miestach, ako je impozantný Mont Saint-Michel či v 2500 rokov staré meste Carcassone. Trasa povedie aj popri slávnych viniciach Saint-Emilion a Chablis. "Sú to hry krajiny. Paríž patrí celej krajine," povedala starostka hlavného mesta Anne Hidalgová.



Štafeta prejde aj zámorskými územiami Francúzska. Začne 9. júna vo Francúzskej Guayane, povedie cez ostrovy Reúnion, Polynéziu, Guadeloupe a Martinik a 18. júna sa vráti do Nice. Podľa trojnásobného olympijského víťaza v kanoistike Tonyho Estangueta bude jej cesta veľkolepá.



Pochodeň bude pokračovať po súši, 23. júna sa ukáže v alpskom horskom priesmyku Chamonix a potom sa objaví 14.-15. júla, počas Dňa Bastily v Paríži. Pochodeň bude putovať po rôznych predmestiach hlavného mesta. Detailné informácie o trase budú známe 5. júla. Parížske hry sa začnú 26. júla 2024 a budú prebiehať do 11. augusta.