Olympijský oheň príde do Francúzska v máji 2024

Paríž 1. mája (TASR) - Olympijský oheň príde do Francúzska 8. mája 2024. Pochodeň pre budúcoročné OH v Paríži zavíta najprv do prístavného mesta Marseille, odkiaľ bude púť pokračovať celou krajinou, až vyvrcholí slávnostným zapálením ohňa počas otváracieho ceremoniálu vo francúzskej metropole (26. júla).



Oheň pred príchodom na francúzsku pôdu tradične zapália v gréckej Olympii, v dejisku starovekých olympijských hier. Marseille bude počas OH dejiskom desiatich futbalových zápasov a súťaží v jachtingu. Informovala o tom agentúra AFP.