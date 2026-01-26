Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Olympijský oheň v pondelok dorazil do Cortiny d'Ampezzo

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Olympijskú pochodeň priniesli do talianskeho strediska presne v deň 70. výročia štartu zimných hier v Cortine v roku 1956.

Cortina d'Ampezzo 26. januára (TASR) - Olympijský oheň v pondelok dorazil do Cortiny d'Ampezzo, jedného z dejísk nadchádzajúcich ZOH v Taliansku. Stalo sa tak jedenásť dní pred oficiálnym štartom podujatia.

Olympijskú pochodeň priniesli do talianskeho strediska presne v deň 70. výročia štartu zimných hier v Cortine v roku 1956. Tento rok olympiádu hostí spoločne s Milánom, kde sa v piatok 6. februára uskutoční otvárací ceremoniál.

Oheň zapálili ešte koncom novembra v Olympii, gréckom rodisku starovekých hier. V krajine absolvoval týždennú štafetu a 4. decembra odštartoval 63-dňovú trasu naprieč všetkými dvadsiatimi talianskymi regiónmi. Hry potrvajú do 22. februára, pripomenula agentúra DPA.
