Olympijský oheň vyplával do Francúzska na plachetnici z 19. storočia

Pireus 27. apríla (TASR) - Cesta olympijského ohňa do Francúzska sa už oficiálne začala. V gréckom prístavnom meste Pireus ho v sobotu nalodili na plachetnicu Belem, ktorá bude dvanásť dní putovať do Marseille.



Oheň absolvuje celú cestu do Francúzska na obnovenej trojsťažňovej plachetnici z 19. storočia. Tú v sobotu vyprevádzala rekonštrukcia starovekej gréckej trirémy Olympias a ďalších 25 plachetníc. Prezident organizačného výboru OH 2024 Tony Estanguet pripomenul symboliku Belemu, ktorý vyplával na more len niekoľko týždňov pred prvými novodobými olympijskými hrami v Aténach v roku 1896. "Sú to výnimočné, až neskutočné pocity," citovala Estangueta agentúra AFP.



Cieľom organizátorov sú podľa jeho slov veľkolepé, ale zodpovednejšie hry, ktoré prispejú k inkluzívnejšej spoločnosti. "Tiež chceme zabezpečiť, aby toto najväčšie podujatie na svete urýchlilo riešenie kľúčových otázok našej doby," dodal Estanguet. Trojnásobný olympijský víťaz vo vodnom slalome prevzal olympijský oheň v piatok na štadióne Panathinaikos, kde sa uskutočnili prvé moderné hry. Lampa s ohňom strávila noc na francúzskej ambasáde v Aténach.



Oheň zapálili 16. apríla v Olympii, kde sa vyše 1000 rokov konali pôvodné olympijské hry. V priebehu desiatich dní prešiel 5000 kilometrov po Grécku vrátane zastávky v aténskej Akropole. Olympijské hry sa uskutočnia od 26. júla do 11. augusta. Spomedzi Slovákov je zatiaľ kvalifikovaných 17 športovcov - šesť strelcov, po štyria vo vodnom slalome i v atletike, dvaja v cyklistike a jeden v jachtingu.