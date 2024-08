OLYMPIJSKÝ REKORD: Tola vyhral maratón: Najlepší deň v mojom živote

muži - maratón:



1. Tamirat Tola (Eti.) 2:06,26 h. - olympijský rekord, 2. Bašir Abdi (Bel.) 2:06,47, 3. Benson Kipruto (Keň.) 2:07,00, 4. Emile Cairess (V.Brit.) 2:07,29, 5. Deresa Geleta (Eti.) 2:07,31, 6. Akira Akasaki (Jap.) 2:07,32, 7. Tebello Ramakongoana (Les.) 2:07,58, 8. Conner Mantz 2:08,12, 9. Clayton Young (obaja USA) 2:08,44, 10. Samsom Amare (Eri.) 2:08,56

Paríž 10. augusta (TASR) - Etiópsky bežec Tamirat Tola sa v sobotu na OH v Paríži stal víťazom v maratóne mužov. Do cieľa prišiel v čase 2:06,26 h, čím vytvoril nový olympijský rekord. Druhý preťal cieľovú pásku Belgičan Bašir Abdi s mankom 21 sekúnd. Bronzový skončil Benson Kipruto z Kene (+34 s). Na tróne pre olympijského víťaza vystriedal dvojnásobného obhajcu prvenstva Keňana Eliuda Kipchogeho, ktorý pretekey nedokončil.Tridsaťdvaročný Tola nastúpil po dvadsiatom kilometri a až do cieľa nepustil pred seba žiadneho súpera. Využil náročný profil a v stúpaniach do strmých kopcov ukázal veľku silu a vďaka jednému z nich si vytvoril rozhodujúci náskok. Prekonal olympijské historické maximum 2:06:32, ktoré od Pekingu 2008 držal Keňan Samuel Wanjiru. Tola pôvodne v Paríži nemal štartovať, ale pred zranenie nahradil svojho tímového kolegu Sisaya Lemma. Pre Etiópiu je to prvé zlato z maratónu mužov od roku 2000 (Sydney), keď zvíťazil Gezahegne Abera.Tola má v zbierke aj bronzovú olympijskú medailu, ktorú získal v roku 2016 v Rio de Janeiro v behu na 10.000 m. V roku 2022 vybojoval v Eugene titul majstra sveta a v Londýne (2017) skončil druhý. "," citovala agentúra AFP obhajcu, ktorý bude mať v nedeľu 33 rokov.Kipchoge sa chcel pokúsiť získať ako prvý v histórii tri zlaté medaily v maratóne. Za Etiópčanom však na tridsiatom kilometri zaostával o viac než osem minút a nakoniec preteky nedokončil.