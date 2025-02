Olympijský víťaz Aaltonen sa priznal k užitiu zakázanej látky

Kloten 13. februára (TASR) - Fínsky hokejový útočník Miro Aaltonen sa priznal k užitiu zakázanej látky a dostal mesačný trest zákazu činnosti. V doterajšom priebehu sezóny pôsobil vo švajčiarskom Klotene, no v súčasnosti už nefiguruje na jeho súpiske.



Aaltonen mal 18. decembra po zápase s Luganom pozitívny dopingový test. O niekoľko týždňov neskôr dostal mesačný dištanc a pokutu 1000 frankov (približne 1060 eur). "Počas decembrovej reprezentačnej prestávky som bol v nočnom klube a zrejme som požil látku pre zábavné účely, ktorá nezvyšuje výkon, ale je zakázaná v športe," uviedol Aaltonen. "Pokiaľ hráč poruší pravidlá so zakázanými látkami mimo súťaže a nie za účelom zlepšenia výkonu, môže mu byť uložená miernejšia sankcia podľa dopingového zákona. Pokiaľ športovec absolvuje rehabilitačný program na vlastné náklady, čo je aj tento prípad, môže byť zastavenie činnosti skrátené na jeden mesiac," uviedla antidopingová agentúra.



Aaltonen bol v prebiehajúcej sezóne s 35 bodmi (20+15) v 36 zápasoch najproduktívnejší hráč Klotenu. V nasledujúcich dvoch ročníkoch by mal obliekať dres SC Bern. V roku 2022 triumfoval s tímom Fínska na ZOH v Pekingu.