Olympijský víťaz Čechmánek dostal podmienku za podvody

Praha 19. apríla (TASR) - Bývalý český hokejový brankár a olympijský víťaz z Nagana 1998 Roman Čechmánek dostal v utorok od Krajského súdu v Zlíne trojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu piatich rokov za podvody.



Ako informoval portál idnes.cz, je to už štvrté rozhodnutie v poradí, súdy sa kauzou zaoberajú od roku 2018. Predchádzajúce verdikty boli oslobodzujúce, štátny zástupca sa však vždy odvolal a Vrchný súd v Olomouci vrátil prípad na ďalšie pojednávanie.



Päťdesiatjedenročný bývalý brankár sa zadlžil pri podnikaní a neplatil faktúry napríklad za práce na pivovare v Zlíne či bytovom dome v Holešove. Portál idnes.cz ďalej uviedol, že pôvodne bola škoda vyčíslená na 15 miliónov českých korún, no podľa najnovšieho rozsudku je 7,2 milióna.



Čechmánkov obhajca Tomáš Štípek povedal, že si nechávajú lehotu na prípadné podanie odvolania. To isté spravil aj štátny zástupca, ktorý navrhoval štvorročný nepodmienečný trest. Samotný Čechmánek sa po rozsudku nevyjadril, no celý čas opakuje, že nikoho podviesť nechcel a že keby nemal exekúciu, dlhy by splatil.



Čechmánek má na konte zlato z Nagana, tri zlaté a dve bronzové medaily z MS, päťkrát vyhral českú extraligu, raz aj najvyššiu československú súťaž a v NHL získal s tímovým kolegom z Philadelphie Robertom Escheom Jenningsovu trofej, ktorú udeľujú brankárom s najmenším počtom inkasovaných gólov v základnej časti. V NHL odchytal za Flyers a Los Angeles Kings 212 duelov základnej časti s priemerom 2,08 inkasovaných gólov a 91,9-percentnou úspešnosťou zákrokov, v 23 zápasoch play off mal priemer 2,33 gólov a 90,9-percentnú úspešnosť.