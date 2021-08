Olympijský víťaz Daley si počas OH uštrikoval sveter

Tokio 6. augusta (TASR) - Brit Thomas Daley sa v piatok na sociálnych sieťach pochválil svojim výsledkom mimo športového diania. Daley spolu s Mattom Leeom získal na OH 2020 v Tokiu zlaté medaily v synchronizovaných skokoch z 10 m dosky, no počas pretekov ho kamery a fotoaparáty akreditovaných novinárov zachytili na tribúne v pozícii, ako štrikuje.



Fotografia štrikujúceho Daleyho sa v dejisku hier stala nesmierne populárnou. Športovec neskôr vysvetlil, že štrikovanie je jeho veľký koníček a venoval mu samostatný účet na Instagrame. Práve na tejto sociálnej sieti sa potom pochválil novým svetrom. Na chrbte sú olympijské kruhy, logo olympijského výboru Veľkej Británie a názov Team GB. "Keď som prišiel do Tokia, chcel som urobiť niečo, čo by mi pripomenulo olympijské hry, aby som si ich v budúcnosti zapamätal. Vytvoril som túto farebnú šablónu, ktorá obsahuje všetko, čo bolo na tejto olympiáde," napísal Daley.



Fotografia pózujúceho Daleyho s jeho svetrom mala za 18 hodín viac ako 430-tisíc "lajkov".