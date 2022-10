Olympijský víťaz Farah plánuje návrat v apríli

Londýn 6. októbra (TASR) - Britský bežec Mo Farah by sa rád vrátil do cestných pretekov budúci rok v apríli. Štvornásobný olympijský víťaz sa pre zranenie bedrového kĺbu odhlásil z nedeľného londýnskeho maratónu.



"Cítil som trochu bolesť v boku. V kariére som dosiahol všetko, čo sa dalo," povedal 39-ročný Farah pre agentúru AFP. Brit pôjde v januári do Etiópie, kde má v pláne tri mesiace tréningu. Šesťnásobný majster sveta sa plánuje vrátiť k súťažným pretekom v apríli.